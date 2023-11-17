Dinçyürek, yaklaşık bir ay önce yaptığı ziyarette Maraş Sağlık Merkezi'nin eksikliklerini yerinde incelediğini bugün yeniden

sağlık çalışanlarından bilgiler almak ve yapılan çalışmaları yerinde incelemek için ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti .

Dinçyürek, bundan böyle tüm sağlık merkezleri ve Maraş Sağlık Merkezi'nde diş hekimlerinin her türlü diş dolgusu ve kanal tedavsini yapabileceğini , bu konuda herhangi bir sarf malzemede eksiklik olması halinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını açıkladı.

Sağlık merkezleri ne kadar güçlenirse bölge hastanelerine daha az kişinin başvuracağını, böylelikle oradaki yükün azalacağını belirten Dinçyürek, Maraş Sağlık Merkezi'nde hem sağlık çalışanlarının daha rahat imkanlarda çalışmasını sağlamak hemde vatandaşların daha etkin hizmet alabilmesi için önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Bakan Dinçyürek, aynı zamanda sağlık merkezlerinde haftanın bir günü görev yapan kadın doğum muayenelerini güçlendirmek için portatif ultrason cihazlarının alınacağını, bu sayede hastaları muayene ettikten sonra daha doğru teşhis ve tedavi imkanı yaratılacağını söyledi.

Dinçyürek, hedeflerinin 2024 yılı içerisinde Maraş'a bin metrekarelik yeni bir sağlık merkezi yapmak olduğunu, bunun için Anavatan Türkiye ile istişare ederek, proje çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Dinçyürek, bu hafta sonu itibariyle ihale kapsamındaki 460 kalem ilacın %90 civarınının İlaç Eczacılık Dairesi'ne teslim edileceğini açıkladı.