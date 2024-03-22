Yeni cihazın özelliklerine değinen Dinçyürek, "Çok daha kısa sürede çekim yapabilen, Periferik Anjiyo yapabilen ve üç boyutlu çekim yapabilen bir tomografi cihazını hizmete sunuyoruz. Bu cihazla hastalara daha kaliteli hizmet verebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, yeni tomografi cihaz bedelinin yaklaşık üç yüz bin Euro kadar olduğunu kaydetti.

Dinçyürek ayrıca, Mağusa Devlet Hastanesi'nin daha da geliştirileceğini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren sağlık sistemini düzelteceğiz demiştik. Mağusa Devlet Hastanesi'ni 3. basamak bir hastaneye çevirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda yeni doğan çocuk yoğun bakımı hizmeti başlayacak. Birkaç ay sonra Anjiyo ve kalp damar cerrahi merkezi kuracağız." dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesi'ne kazandırılan yeni tomografi cihazının yanı sıra, Maraş bölgesinde 1000 metrekarelik yeni bir sağlık merkezi için son aşamaya geldiğini ve yakında inşaatına başlanacağını duyurdu.

Bununla birlikte, Yeni Girne Hastanesi'nin de bitiş aşamasına yaklaştığı ve Güzelyurt'ta Hastanesi için ihaleye çıkılacağını, Lapta Sağlık Merkezi'nin de büyütülerek, genişletilerek yenileceği bilgisini paylaştı.

Servislerde iyileştirilmeye gidilip, hasta ve hasta yakınını en iyi şekilde memnun edecek insan odaklı çalışmaları hayata geçireceklerini ifade eden Dinçyürek ayrıca, ambulans ağının geliştirilmesi, yasal düzenlemeler ve e-sağlık sistemlerinin devreye sokulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

2024 yılında sağlıkta büyük gelişim, değişim ve dönüşüm sağlanacağını vurgulayan Dinçyürek, 2025'e kadar devam edecek projelerle halkın daha net bir şekilde sağlıkta yapılan ilerlemeyi hissedeceğini ifade etti.

Son olarak, Dr. Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesi'ne kazandırılan üst düzey tomografi cihazından dolayı memnuniyetini dile getirerek, bölge insanına daha kaliteli sağlık hizmetleri sunulması adına Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu da yeni tomografi cihazına sahip olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hastanenin 3’üncü basamak hizmet verecek duruma doğru ilerlediğini, göreve geldiği günden bu yana Bakan Dinçyürek’in projelerin hızla ilerlemesine destek verdiğini, bu konuda kendisine teşekkür ettiğini vurguladı.