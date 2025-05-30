Sağlık merkezinin çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Dinçyürek, bu detayları da yerinde incelediklerini ve eksik kalan noktaların hızla tamamlanacağını vurguladı. Bakan Dinçyürek, “Maraş Sağlık Merkezi’nin bir an önce hizmete geçmesi için çalışıyoruz,” dedi.

Gazimağusa Belediyesi ile koordineli şekilde merkeze erişimi kolaylaştıracak kaldırım ve yol düzenlemelerinin de değerlendirildiğini belirten Dinçyürek, binanın sadece fiziksel olarak değil ulaşım açısından da konforlu hale gelmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Maraş Sağlık Merkezi’nin çok yakında hizmete gireceğini belirten Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, merkezin fonksiyonlarının artırıldığını, hekim sayısı ve kapasitesinin güçlendirildiğini vurgulayarak, “Gelişen ve yoğun nüfusa hizmet verebilecek modern, çağdaş ve donanımlı bir sağlık merkezini bölgeye kazandırıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim,” dedi.

Dinçyürek, her projede olduğu gibi bu projeye de desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ayrıca teşekkür ettiğini vurguladı .