Ziyareti çerçevesinde Radyoloji Servisi’nde incelemelerde bulunan Bakan Dinçyürek, daha önce hastaneye alınan en son teknolojiye sahip tomografi cihazı ile sanal anjiyo çekimlerinin başladığını açıkladı.

Hastane yönetimi ve bakanlık işbirliği ile yapılan çalışmalar neticesinde TC’den gelen ekiplerin verdiği eğitim sonunda sanal anjiyo çekimlerinin başladığını belirten Bakan Dinçyürek, bu süre zarfında emek veren Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan, uygulamayı yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Adıgüzel ve tüm ekibine çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Dinçyürek, kalp ve damar hastalıklarının tetkikinde büyük rol oynayan bu cihazın devreye girmesiyle daha önce sevki yapılan birçok hastanın da artık sevk edilmeyeceğini belirtti.

Dinçyürek, bu vesileyle 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığımızı ihmal etmememiz gerektiğini vurguladı.