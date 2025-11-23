Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dinçyürek, öğretmenlik mesleğinin dünyanın en onurlu ve en kıymetli mesleklerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Bakan Dinçyürek mesajında, “Ömür boyu unutmadığımız, hayatımıza yön veren öğretmenlerimiz, geleceğimizin emanetçisi çocuklarımızı büyük bir fedakârlıkla yetiştirmektedir” ifadelerine yer verdi.

Dinçyürek, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözünün, öğretmenlere verilen sorumluluğu ve duyulan güveni ortaya koyduğunu hatırlattı.

Eğitime yapılan her yatırımın kutsal olduğunu dile getiren Dinçyürek, ülkenin geleceğinin öğretmenlerin yaktığı eğitim meşalesiyle aydınlandığını belirterek, öğretmenlerin dün olduğu gibi bugün ve yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceğini ifade etti.

Bakan Dinçyürek, mesajının sonunda Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anarak, ülkenin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.