Vücut şekillendirme denildiğinde birçok kişinin aklına ilk olarak cerrahi işlemlerin geldiğini ifade eden Zaim, “Oysa günümüzde teknolojik uygulamalar sayesinde cerrahisiz ve konforlu alternatifler de mümkündür” dedi.

Zaim, bu alanda öne çıkan uygulamalardan biri olan Cryo T-Shock teknolojisinin çalışma prensibini de anlattı. Cilde uygulanan kontrollü sıcaklık değişimleriyle çalışan sistemin, yağ hücrelerini hedef alarak parçalanmalarını sağladığını belirten Zaim, bu hücrelerin daha sonra vücut tarafından doğal yollarla atıldığını söyledi.

Zaim: Bu yöntem hem yağı azaltıyor hem cildi toparlıyor

Cryo T-Shock cihazıyla hem sıcak hem de soğuk uygulamaların birlikte kullanıldığını vurgulayan Zaim, “Yağ hücreleri bu yöntemle parçalanabilmekte ve vücut tarafından doğal yollarla atılabilmektedir. Aynı zamanda kolajen üretimini desteklediği ve artırdığı için cildi de sıkılaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Zaim: Yöntem sadece yağı değil cilt kalitesini de artırıyor

Söz konusu yöntemin yalnızca yağ azaltımına değil, cilt kalitesinin artırılmasına da katkı sağladığını belirten Zaim, selülit, bölgesel yağlanma ve gevşek cilt dokusunda etkili ve konforlu bir şekilde uygulanabildiğini kaydetti.

Cerrahi işlem gerektirmeyen bu teknolojinin, vücut konturunu destekleyen modern ve hasta konforunu ön planda tutan bir yaklaşım sunduğunu ifade eden Zaim, estetik uygulamalarda teknolojinin rolünün giderek arttığına dikkat çekti.