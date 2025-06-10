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CTP Milletvekili Filiz Besim’in eleştirilerini yanıtlayan Dinçyürek, sevklerin minimum da yapılması için çalışma yaptıklarını belirterek, sevklerin tüm branşların toplanarak sebep ve kriterler gözden geçirilerek karar verilip yapıldığını anlattı.

Sendikaların yatışlar konusunda sendikal tavır ortaya koyduklarını iddia eden Dinçyürek, şunları kaydetti:

“Cerrahiye planlı olarak gelen ameliyatı yapılması gereken hasta var. İlgili serviste bir gece önce kaza olduğu için başka bir hastanın yatışı yapılıyor ve servis dolu. Ameliyata gelen hasta için yatak aranıyor, servis aranıyor. Ortopedi Servisi de boş. Başhekimlik hasta Ortopedi Servisi’ne yatsın diyor sendika başkanı buna karşı çıkıyor. ‘Bu hasta bu servise yatamaz, biz sendikal karar aldık’ diyor. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Ne yapalım o hastayı sevk mi edelim? Sevk edelim de sonra ‘sevkler artıyor’ mu diyesiniz?”