Kabulde konuşan Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Dt. Turhan Ulutekin, Diş Hekimleri Haftası etkinlikleri kapsamında bu anlamlı haftayı kutlarken, diş hekimliği mesleğini ve sağlık sistemini etkileyen önemli sorunları da dile getirmek ve taleplerini iletmek üzere Bakan Dinçyürek’e ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, yeni yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Ayrıca, Diş Tabipleri Odası ve ilgili paydaşlarla birlikte hizmet içi eğitim, mesleki etik ve toplum sağlığı için önem taşıyan koruyucu hekimlik konularında ortak çalışmalar yapmaya ve destek olmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

Toplantıda Diş hekimliği mesleğinin güçlenmesine ve toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapılması noktasında mutabık kalındı.