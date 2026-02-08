Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Özlem Gürkut’un kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamalarına yanıt verdi.

Dinçyürek, yaptığı kısa yazılı paylaşımda, kamu görevlilerinin yürürlükteki yasalara uymakla yükümlü olduğunu vurgulayarak, tam mesai uygulamasının ek bir mali talep konusu yapılamayacağını savundu.

Dinçyürek açıklamasında, “Sayın Tıp-İş Başkanı, mevcut yasalara uymak için ne zamandan beri devletten ek para talep ediliyor. Bahaneleri bırakınız, mesainize uyunuz” ifadelerini kullandı.

Bakan Dinçyürek’in bu açıklaması, Tıp-İş Başkanı Dr. Özlem Gürkut’un kamu hekimlerinin tam gün çalışmaya ancak özlük haklarının iyileştirilmesi ve bunu güvence altına alan bağımsız bir hekim yasası çıkarılması koşuluyla onay vereceklerini açıklamasının ardından geldi.