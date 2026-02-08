Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, ülke genelinde dün akşam saatlerinde eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, pansiyonlar, oteller, işçi lojmanları, bahis evleri, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar ile trafikte seyir halinde bulunan sürücüler kontrol edildi.

Asayiş Denetimlerinde 15 Tutuklama

Yapılan kontrollerde;

Ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 13 kişi ,

Alkollü içki tesiri altında çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırıp çağırdığı belirlenen 2 kişi

olmak üzere toplam 15 kişi tutuklandı.

Ayrıca;

Mekân kapatma saatine uymayarak faaliyetine devam ettiği belirlenen 4 eğlence mekânı işletmecisi ,

Müzik izninde belirtilen bitiş saatinden sonra müzik yayını yaptığı tespit edilen 2 eğlence mekânı işletmecisi

olmak üzere toplam 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik Denetimlerinde 1.643 Sürücüye İşlem, 168 Araç Trafikten Men

Trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde toplam 10 bin 317 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 1.643 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda 168 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

750’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

28’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

37’si sigortasız araç kullanmak,

14’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

37’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

82’si muayenesiz araç kullanmak,

133’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

1’i kamu taşıma işletme izinsiz yolcu taşımak,

2’si kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymamak,

2’si tehlikeli yük taşımak,

78’i trafik, levha ve işaretlerine uymamak,

3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,

7’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak,

1’i polisin dur emrine uymamak,

24’ü aracın ışık kurallarına uymamak ve

439’u diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.