CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, Meclis Genel Kurulu’nda “Sağlıkta Planlama ve Yatak Sayılarımız” konulu konuşma gerçekleştirdi.

Ülkedeki en büyük sorunların arasında ‘sağlık’ bulunduğunun altını çizen Besim, Meclis’te ‘sağlık’ konuşulurken Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in salonda olmamasını eleştirdi.

Sağlığı planlamanın nüfusu bilmekten geçtiğinin altını çizen Besim, halen KKTC’nin nüfusunun bilinmemesini eleştirerek, hükümete eleştirilerde bulundu.

‘Nüfusu bilmeden nasıl yatak kapasitenizi ayarlayacaksınız?’ diye soran Besim, bu durumun sağlıkta hesaplama yapılamamasına yol açtığını söyledi.

“Yeni hastane çok önemli”

Lefkoşa’ya yeni devlet hastanesinin yapılmasının ülke için çok önemli olduğunu kaydeden Besim, hastaneyi yaparken doğru planlama yapılmasının önemine dikkat çekti.

Besim, özel hastanelere çok fazla sevk verilmesini de eleştirdi.

Dinçyürek: Yıllardır yapamadığınız projeleri hayata geçiriyoruz

Besim’in eleştirileri üzerine söz alan Hakan Dinçyürek, adanın her tarafında yatak kapasitelerini artırdıklarını ve temel sağlığa da yatırım yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Yıllardır yapamadığınız projeleri hayata geçiriyoruz. Siz bizlere hayallerinizi gerçekleştiriyoruz diye saldırıyorsunuz. Ada genelinde halkın daha rahat hizmet alabilmesi için Filiz Besim’in Sağlık Bakanlığı döneminde temel sağlıkta hizmet veren hekimlerin 2 katı hekimle çalışıyoruz. Kapalı olan sağlık merkezlerini açıyoruz. Her yapılanı itibarsızlaştırmaya çalışarak ve rakamlarla oynayarak politika yapmak ne kadar doğrudur?”