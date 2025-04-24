TC ve KKTC karayolları ortak projesiyle 18 kilometre uzunluğundaki yol, yüklenici firma tarafından yol 6 metre, yer yer 8 metre genişletilerek 3-4 ayda tamamlanacak.

Başbakan Üstel, yolu, bölgenin yeni bir kalkınma hamlesinin başlangıcı olarak tanımlarken, Ulaştırma Bakanı Arıklı, yolu yenileyerek, uzun yıllardır devam eden bir ayıbı daha ortadan kaldıracaklarını belirtti.

-Mutlu

TC Karayolları KKTC Koordinatörü Aykut Mutlu yol hakkında bilgi vererek, 1994'te trafiğe açılan yolun uzun süredir KKTC kamuoyunun gündeminde bulunduğunu, geçen zaman içinde trafiğin artması ve bakım faaliyetlerindeki zafiyetle trafikte sorun oluşturduğunu vurguladı.

Mutlu, 18 kilometre uzunluğundaki yolun yapım çalışmalarına Manastır tarafından başladıklarını, ikişer kilometrelik etaplar halinde yolu yenileyeceklerini ifade etti.

Mutlu, yolu 4 aya kadar bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

-Bakırcı

Erenköy Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı konuşmasında, iki buçuk yıldır bilfiil kendisinin uğraştığı ancak yıllardır devam eden yol sorununun giderilmesine bugün başlandığını vurguladı.

Manastırı ve Altın Sahil'i barındıran cazibe merkezine giden yolun mevcut durumunun kendilerini üzdüğünü söyleyen Bakırcı, Dipkarpaz- Kaleburnu ile Kaleburnu köy içi yollarının da yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Bakırcı, “Bugün çok sevinçliyim, halkım ve bölge halkım adına teşekkür ediyorum. Nihayet başlıyoruz ve bitiriyoruz.” dedi.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, Ünal Üstel Hükümeti’nin Karpaz- Manastır yolunu yapmak için harekete geçerek bir ayıbı daha ortadan kaldırdığını ifade etti

Arıklı, "Gerçekten ayıptı. Çünkü buraya her ay gelen binlerce turist, bu yola bakarak bizim ülkemiz hakkında not veriyordu.” diye konuştu.

Arıklı, çok uzun yıllar önce yapılması gereken yolun teknik sebepler dolayısıyla bugüne kadar yapılamadığınan dikkat çekerek, “Netice itibariyle bu hükümet bu sorunu da aştı ve bugün itibariyle 4 ay içerisinde bitirmek kaydıyla çalışmalarımıza başlıyoruz.” dedi.

Erhan Arıklı, şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürülüğü ve KKTC Karayolları Dairesi'nin ortaklaşa yaptıkları bir projedir. Elimizden gelen katkı ve yardımı yapıyoruz. Bu hükümet döneminde 50 yıldır dokunulmayan köy yolları yapıldı. Burası için de çeşitli eylemler yapıldı, bize haksız şekilde saldırılarda bulunuldu; bu yolun yapımına başlamayacağımızı ve başka yerlere kaydırdığımız ilan edildi. Halbuki biz demiştik ki nisan ayında başlayacağız ve 3-4 ay içerisinde bitireceğiz. Bir sözümüzü daha tutuyoruz. Ben takipleri için, destekleri için Sayın Başbakan’a huzurlarında teşekkür ediyorum.”

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel ise bölge halkının uzun zamandan beridir bekleyiş içerisinde olduğu Karpaz- Zafer Burnu yolunu yenileme çalışmalarına halkın şahitliğinde bugün başladıklarını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, son dönemlerdeki ölümlü trafik kazalarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Üstel, çabalarının süratli bir şekilde yolları tamamlayarak can güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Başbakan üstel, trafikte üzücü olaylara yeniden dikkat çekerek koalisyon ortaklarıyla birlikte bu sorunları çözmek için kardeş ülke Türkiye ile en üst düzeyde imzalanan protokollerle yolları tamamladıklarını kaydetti.

Hükümete geldikleri andan itibaren verdikleri bütün sözleri yerine getirdiklerini söyleyen üstel, "Hiçbir sözümüzü havada bırakmadık.” dedi.

Başbakan Üstel, hükümetin 12 Mayıs’ta üçüncü görev yılını tamamlayacağını hatırlatarak, bu üç yıl içinde en acil yollardan başlanarak ilgili birimlerin gece gündüz çalıştığını söyledi.

Karpaz-Manastır yolunun, ihalesi geçmişte yapılan ancak yarım kalan bir yol olduğunu vurgulayan Üstel, “Başlamamadan biten bir yolumuzdu, 2013’lerde ihaleye çıkılmıştı.” dedi.

Ülkenin lokomotif sektörünün turizm olduğunu belirten Üstel, “Bu bölgelere yapılan yatırım KKTC’ye yapılan yatırımdır.” diye konuştu.

Bugünkü yatırımın hükümetin Karpaz bölgesine verdiği önemin göstergesi olduğunu belirten Üstel, “Ülkemizin bu güzide bölgesinde oluşturacağımız yeni bir kalkınma hamlesinin başlangıcıdır.” dedi.

Yolu eksiksiz ve kusursuz yapacaklarını belirterek, dedikodulara değinen Üstel, “Bilesiniz ki dedikoduyla iş yapmayız, çok konuşmayız da… Bizim işimiz, iş yapmaktır. Az konuşup, çok iş yapmaktır. O yüzden söylenenlere kulak vermeyin.” dedi.

Üstel, "12 Mayıs'ta 3 senemizi dolduracağız. Ne ben başbakan olarak ne de koalisyon ortaklarım hiçbir platformda söz verdiklerimizi yerine getirmezlik yaptık. Ne de söz verdik ve onu popülizm yapıp halkı kandırarak oy almak peşine düştük. Her yerde gerçekçi yaklaştık, gerçekler ışığında ve de kalıcı eserler bırakmak adına bu şekilde eserlerimizi yapıyoruz. O yüzden diyorum bizim hükümetimiz söz verdi mi yapar, iyisini yapar, kalitesini yapar.” diye konuştu.

Trafikteki yeni düzenlemelere değinen Üstel, dağ yolunun (Değirmenlik-Girne yolu) ihalesinin de 2012’de yapıldığını ancak istimlak problemlerinden dolayı yarım kaldığını, halka verdikleri sözü yerine getirerek yakında bu yolun da yapmına başlayacaklarını, bitirene kadar da yol güvenliğini sağlamak için her kilometresine bir kamera koyacaklarını söyledi.

Üstel, Lefkoşa çevre yolu yonca kavşağının da ay başında bitirilerek trafiğe açılacağını, bu projenin Lefkoşa trafiğine büyük rahatlama getireceğini kaydetti.

-"Lütfen trafik kurallarına uyalım"

Üstel, “Bizim hükümetimiz bu ülkede istikrarı sağladı; istikrar sayesinde Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde ilişkilerimizi kurduk ve hep protokollerle sürekli bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halkına hizmet etmek için çalışıyoruz.” dedi.

Üstel, “Lütfen trafik kurallarına uyalım trafik kurallarına uyalım ki her geçen gün bir acıyla uyanmayalım.” çağrısı yaptı.