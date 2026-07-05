Polis açıklamasına göre, 132 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen S.A. (35), makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Ardından M.N. (48)'nin başına yumruk vurup darp etti.

S.A.'nın, kendisini tutuklamaya çalışan polis memurunu göğsünden itip bileğini bükerek darp ettiği, görevini yapmasını engellediği, ayrıca polis memuruna küfür ederek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından suçüstü tutuklanan S.A. hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.