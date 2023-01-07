Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Girne-Değirmenlik ana yolu üzerinde saat 16.45 sıralarında bir trafik kazası geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Yunus Emre Uras yönetimindeki PH 106 plakalı kamyonet araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Arapköy ikinci kavşağı yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 38 yaşındaki Çağın Zort yönetimindeki PL 786 plakalı araç ile çarpıştıkları ve çarpma sonucunda PH 106 plakalı araç sol yan kısmı üzerine devrildiği ifade edildi.

Kaza sonucu yaralanan PH 106 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 34 yaşındaki Victor Kollie kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.