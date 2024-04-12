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"12.04.2024 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Pamuklu - Kumyalı Anayolunun 2. kilometresinde, Rasim GÖNÜL (E-55), yönetimindeki PS 002 plakalı van araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Rasim GÖNÜL ve araçta yolcu olarak bulunan, Prantu Chandra SHILL (E-29), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."

Polisin açıklaması şöyle:

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