Ülke yerel yönetimlerinde tek olan Yapı Denetim uygulamasını geliştirmek ve mevcut binaların depreme karşı sağlamlık ve dayanıklılık denetimlerin yapılması için LTB, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası (KTMMOB) ile bilimin ışığında ve uzman görüşlerine dayalı çalışmalarını sürdürüyor.

LTB ilk günden itibaren başlattığı yardım seferberliğine şehre gelen ihtiyaçlı depremzedeler için “Dayanışma Dükkanı” ile devam ediyor.

Afet Yönetimine ilişkin LTB’nin hazırlamış olduğu 5 aşamalı yönetim stratejisini LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Başbakanlık’ta yapılan toplantıda paylaşmıştı.

LTB, Türkiye’deki kardeş belediyeler ile Afet Yönetimi ile ilgili iş birliği ve ortak çalışmalara önümüzdeki günlerde başlayacak.

Başkanı Harmancı, yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte gerekli tüm girişimleri yapacaklarını belirterek başkentin olası depremlere karşı dayanıklı ve güvenli olması için çok yönlü girişim ve temaslarda bulunduklarını vurguladı.

LTB ve KTMMOB bilimin ışığında, ortak akıl ve iş birliği içerisinde çalışıyor

Ülkemizde yapı denetimini uygulayan ilk belediye olan LTB, yurttaşlardan gelen bina denetim taleplerini yerinde incelemeye devam ediyor. İnceleme sonunda LTB ekipleri bina kontrollerinde ilk adım olan gözle muayeneyi yapıp kaydediyorlar ve izlenmesi gereken prosedürü yurttaşlara aktarıyorlar. Ekipler ayrıca mal sahiplerine binaları ile Proje Müellif bilgilerini Koçan kopyaları ile İmar Şubesinden alabilecekleri bilgisini veriyor.

Yurttaşlar, LTB tarafından yapılan denetimler için Alo 185 Çözüm Hattı’na ulaşabiliyorlar.

KTMMOB ve ilgili odalar ile iş birliği içerisinde değerlendirmeler yapan LTB, yeni yapıların her aşamasını kontrol edilmesi ve kontrollerin ortak kurulacak portal tarafından takip edilebilmesi için teknik çalışmalar oda tarafından tamamlanıyor. Böylece çift denetimli sistemde yeni yapılacak inşaatlar hem belediye hem de ilgili odalar tarafından kontrol edilmiş olacak.



Yapı Denetimi ve Afet Yönetimi konusunda LTB-İBB İş birliği ve Ortak Çalışmaları

6-10 Mart tarihlerinde kardeş şehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin yapı denetimlerindeki teknik çalışmalarına katılacak LTB ekibinde, İnşaat Mühendisleri Odası ve Yerbilim Mühendisleri Odası’ndan da temsilciler yer alacak.

LTB ve İBB, afet yönetimi ve afet anında yapılacaklara dair ortak eğitimler gerçekleştirerek bilgi ve tecrübelerin de paylaşacaklar.

LTB şehre gelen binden fazla depremzedeye Dayanışma Dükkanı ile destek olmaya devam ediyor

LTB’nin imkanları sınırlı olan yurttaşların hayatını bir nebze kolaylaştırmak için oluşturduğu “Paylaşım Bakkalı’nı yeni ihtiyaçlar çerçevesinde “Dayanışma Dükkanı” olarak düzenlenmesiyle Lefkoşa’ya gelen depremzedelerin temel ve öncelikli ihtiyaçlarının giderilmesi yardımcı oluyor.

Yurttaşlar gıda ve kıyafet konusunda dükkana katkı sağlarken, LTB web sitesi ve mobil uygulamasından da maddi yardımda bulunabiliyorlar.