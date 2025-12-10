Birincil önlem kapsamında, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin içerisindeki yerleşkeden geçen kanalın su akışını engelleyecek bariyerlerin kaldırılması için ekskavatörler yerleştirildi. Sürekli biriken dallar, çalı çırpı, yıkamışlar, tahtalar, odunlar ve su akışını yavaşlatan her şeyin temizlendiğini ifade eden Dinçyürek, kanalın iki yanındaki betonarme bölümün yanı sıra, kanal başlamadan önceki yaklaşık 200 metrelik alanın da iki taraftan 200 kamyondan fazla hafriyatla yükseltildiğini söyledi.

Aynı zamanda Kıb-Tek ile işbirliği yapılarak jeneratörler ve trafo merkezlerinin koruma altına alındığını ve gerekli tedbirlerin sağlandığını belirten Dinçyürek, hastanenin önündeki ve içerisinden geçen kanalda da müdahalelerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Başbakanlık bünyesindeki Acil Durum ve Afet Koordinasyon Merkezi ile yapılan işbirlikleri kapsamında Orman Dairesi, İçişleri Bakanlığı, kaymakamlıklar ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile yürütülen çalışmalarda Mesarya’ya kadar tüm olası tıkanma noktalarının tespit edildiğini dile getiren Dinçyürek, bu bölgelere 24 saat esasına göre ekskavatörler yerleştirildiğini, suyun akışını engelleyen unsurların ortadan kaldırıldığını ve kanallar ile dere yataklarından akışın düzenli şekilde devam ettiğini belirtti.

Alınan tedbirlerin etkili olduğuna dikkat çeken Dinçyürek, yağışların sürmesine ve toprağın doygunluğa ulaşmasına rağmen dere yataklarındaki seviyenin düşmeye başladığını, bunun da drenajın sağlıklı şekilde yapıldığını gösterdiğini ifade etti.

Su taşkınını önlemenin birincil hedef olduğunu vurgulayan Dinçyürek, olası bir durumda hayati önemdeki elektrik sistemleri başta olmak üzere tüm kritik alanların korunması için önlem alındığını söyledi. Ayrıca hastane içerisindeki bodrum katta bulunan değerli elektronik cihazların — patoloji laboratuvarı ekipmanları, ultrason, EMG ve fizik tedavi cihazları — güvenli şekilde üst katlara taşındığını açıkladı.

Gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Dinçyürek, yağış devam etmesine rağmen su seviyesinin düşmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti. Tüm ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu söyleyen Dinçyürek, gece dahil anında müdahalelerle hastaneye yönelmesi muhtemel su baskınlarının önüne geçildiğini ve çok etkin bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Dinçyürek, çalışmalara katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.