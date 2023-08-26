Dışişleri Bakanlığı tarafından İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yönelik saldırı hakkında bir açıklama yapılarak, şiddetle kınandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “2020 yılının Haziran ayında da saldırıya uğrayan, tarihi ve kültürel açıdan korunması gereken miras özelliği taşıyan caminin kısa sürede ikinci bir saldırıya uğraması Rum tarafının, ibadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması ve İslam karşıtlığının önlenmesi sorumlulukları çerçevesinde, yetersiz kaldığının ve gereken önlemleri almadığının açık bir göstergesidir” denildi.

Açıklamada, “Bu tür saldırılar sadece Ada’daki iki halk arasındaki güveni zedelemekle kalmayıp, tüm dünyadaki Müslümanları hedef almakta, dinler arası hoşgörü gibi tüm insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte, barış içinde yan yana yaşama anlayışından ne kadar uzak olunduğunu gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı.

“Olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini talep ediyor; bu tür kabul edilemez olayların tekrar etmemesini teminen konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz” denilen açıklamada, olayın hemen akabinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ile iletişime geçildiği ve konuyla ilgili bilgi talep edildiği kaydedildi.

Konunun yakından takip edildiği vurgulandı.