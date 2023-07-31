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Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlık mevkiine atanan Mustafa Lakadamyalı Washington Temsilciliği’nde, Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğüne atanan Gizem Alpman da Cenevre Temsilciliğinde görevliydi.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Kemal Köprülü, Cenevre Temsilciliğine; Dışişleri Dairesi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Damla Güçlü, Washington Temsilciliği'ne; Manama Temsilcisi Umut Koldağ ise Abu Dhabi Temsilciliğine atandı.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevlendirmelerle ilgili kararlar bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Kararlar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

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