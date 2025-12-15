Dışişleri Bakanlığı, UNESCO’nun kasım ayında Semerkant’ta düzenlenen 43. Genel Konferansı’nda ilan edilen 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Orhun Yazıtları’nın Türk diline ait olduğunun bilim çevrelerince kabul edilmesiyle anlam kazanan bu tarihin, Türk dilinin köklü geçmişini ve dünya kültür mirasındaki seçkin yerini ortaya koyduğunu kaydetti.

Günümüzde farklı lehçe ve ağızlarıyla milyonlarca insan tarafından konuşulan Türk dilinin, zenginliği ve canlılığıyla varlığını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, Türk dünyasıyla kültürel ve dil alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Bakanlık açıklamasında, Dünya Türk Dili Ailesi Günü kutlanarak, “Türk dilinin ortak değerlerimizi yaşatmayı ve geleceğe taşımayı sürdüreceğine inanıyoruz.” denildi.