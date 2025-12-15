Milletvekilleri, 19 milyar 523 milyon 986 bin TL’lik Bakanlık bütçesi üzerine söz alıyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, söz alarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi hakkında konuşulurken aslında ülkede devletin kırılgan gruplara ne kadar elini uzattığının konuşulduğunun kaydetti; bunun devletin vicdanı anlamına geldiğini belirtti.

Besim, son yıllarda “kaçak yaşam”a ilişkin gelişmelere dikkat çekerek, üniversitelerin yaygınlığı ve denetimsizlikten kaynaklı kaçak yaşamla, zaman zaman insan ticaretiyle karşı karşıya kalındığını söyledi; bakanlığın bunun denetim ve düzenlenmesinden sorumlu olduğunu vurguladı.

Ülkede birçok sektörde dışarıdan ucuz işgücü getirilmeye çalışılırken, diğer yandan işsizlik olduğunu söyleyen Besim, ilgili sektörlerde ülke insanının eğitilmesi için ne gibi çalışmalar olduğunu sordu. Besim, “ülkede çok rahat hastabakıcı yetiştirebiliriz, tarım alanında çalışacak insanlar yetiştirebiliriz.” diyerek, Bakanlığı göreve çağırdı.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin denetimde yaşanan eksikliklerin yanında, meslek hastalıkları anlamında bir çalışma yürütülmediğini savunan Besim, iş kazalarından yılda beş altı insan kaybedilirken, meslek hastalarından binlerce insanın kaybedildiğini kaydetti. Filiz Besim, meslek hastalıkları konusunun gündeme alınmasının önemini vurguladı.

Sosyal yardım maaşlarına da değinen Besim, Çalışma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının tüzükleri güncellerken, sosyal yardım maaşlarının da ele alınması gerektiğini belirtti. Engelli yurttaşlarla ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Besim, engelli bireylere yönelik açılan okulun çalışma saatlerinin ne olduğunu ve personel eksikliklerinin giderilip giderilmediğini sordu. Sosyal Hizmetler Dairesinin teşkilat yasasının güncellenmemesinden dolayı dairenin zayıfladığını dile getiren Besim, dairenin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkenin en büyük sorunlardan birinin yaşlı bakımı olduğuna değinen Besim, Kalkanlı Yaşam Evi’nin devralındığını fakat yönetimdeki eksiklerin tamamlanmadan devralınmasında ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Hastabakıcı sıkıntısının yaşandığının bilindiğini ve bu konuda bakanlığın ne yaptığını soran Besim, sosyal hizmet uzmanı ve hastabakıcı gibi kadroların tamamlanması konusunda Kamu Hizmeti’ne başvuru yapılıp yapılmadığını sordu.

Besim, Yaşlı Bakım Evleri Yasası ve Sosyal Yardımlar Yasası’nın birlikte ele alınıp hemen Komite’ye çalışılması için gönderilmesi gerektiğini kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da bunun bir an önce yapılacağını belirtti.

“Reçete Yolsuzluğu” olarak gündeme gelen reçete soruşturmasının poliste olduğunu kaydeden Besim, bu konuda hangi aşamada olunduğunu sordu. Son dönemde gündemde olan ilaca erişim sıkıntıları hakkında da konuşan Besim, Sağlık Bakanlığının “hastanede yoktur” mührünün kaldırıldığı ve hastaların istediği eczaneden ilaç temin edilebileceği yönündeki açıklamalarını hatırlattı. Besim, bu uygulamanın istenilen bir uygulama olduğunu ancak düzgün bir şekilde çalışması için ciddi bir altyapıya ihtiyaç olduğunu kaydetti. Besim, altyapı olmaması halinde ileriki yıllarda bir “ilaç yolsuzluğu” yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kadın cinayetlerindeki artışa işaret eden ve bu artışın toplumu huzursuz ettiğini söyleyen Besim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin (TOCED) personelinin artırılmasının ve kapasitesinin güçlendirilmesinin gerekli olduğunu kaydetti; ancak yeterli bütçenin ayrılmadığını savundu.

- Birinci

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci de, bütçe üzerinde söz alarak, nüfusun bilinmemesinden dolayı hiçbir faaliyetin öngörülemediği eleştirisinde bulunarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altında faaliyet gösteren dairelere yapılan bütçe artışının yeterli olmadığı görüşünü paylaştı.

Birinci, Bakanlık personel sayısı ve araç gereçteki eksikliklere dikkat çekerek, bu eksikliklerin hizmet vermeyi olumsuz etkilediğini kaydetti. Çalışma Dairesi’nin teşkilat yasasında yapacak düzenlemeler ve personel artışıyla ihtiyaçların giderilebileceğini söyleyen Birinci, özellikle iş sağlığı ve güvenliği denetimi için ayrı müfettişlerin atanması gerektiğini kaydetti.

Faaliyet raporunda yer alan “iş kazalarından 405 yaralı, 12 kişinin öldüğü” bilgisini paylaşan Birinci, daha yeterli denetim yapıldığı takdirde bu rakamların düşeceğine dair inanç belirtti.

2026 bütçe ödeneğinde 18 yaş üstü engellilerin eksikliklerine yönelik bir kaynak göremediğini söyleyen Birinci, bu konuda bilgi talep etti. Yaşlı insanların da altyapı ve hizmet beklediğini kaydeden Birinci, bunun için gerekli çalışmaların yapılmasını talep etti; bunun bir toplumsal sorun olduğunu vurguladı. Birinci, çağdaş huzurevlerinin açılması planlarının olup olmadığını da sordu.

Reçete soruşturması konusunda hangi aşamada olunduğuna dair bilgi talep eden Birinci, kronik hastaların halen daha ilaca erişimi konusunda sıkıntı yaşandığını savundu; bu hastalara bazı kolaylıklar sağlanması gerektiğini kaydetti.