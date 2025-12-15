Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başbakanlık Işıklarında sembolik tabutlu eylem yaparak eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Üzerinde "Yasa ve tüzükler", "Çocuk hakları" ve "Bilimsel laik eğitim" yazıları olan tabut bulunan eylemde okulların "inşaat halindeki, sel basmış, yağmur suyu girmiş" halini gösterdiği kaydedilen fotoğraflar taşındı.

Eylemde KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem ve Genel Sekreteri Tahir Gökçebel konuşma yaptı.

-Eylem: “Artık gemi yüzmüyor. Gemi batmak üzere.”

KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem, sel sonrası okullarda yaşananların politikalarının ve aldığı kararlarının sonucu olduğunu savunduğu hükümeti istifaya çağırdı.

Eylem, sendika temsilcisi öğretmenlerin ülkede yaşanan sel felaketi sonrası okulların durumunu gösteren resimleri paylaştıklarını belirterek, okullarda ve aynı zamanda kamusal hizmetlerde yaşanan sorunların hükümetin politikalarının ve aldığı kararların sonucu olduğunu savundu.

Sel baskınlarının ilk gününde okulların tatil edilmemesini eleştiren Eylem, bu durum nedeniyle çocukların ve öğretmenlerin büyük mağduriyet yaşadığını kaydetti. Eylem, okullarda ltyapı sorunları olduğunu da öne sürerek, okulların hala depreme hazır hale getirilemediğini söyledi.

Selma Eylem, tüm bu yaşananlara rağmen hükümetin pazartesi ve perşembe günleri tüm gün eğitimde ısrarcı olmaskını da eleştirerek çocukların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Hükümetin okullara yatırım yapmadığını belirten Eylem, bu durumda tam gün eğitimi savunmanın" ideolojik bir mesele olduğunu ve bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini" kaydetti.

Hem Eğitim Bakanı hem de hükümete istifa çağrısı yapan Eylem, “Artık gemi yüzmüyor. Gemi batmak üzere.” dedi.

“Eğitim, sağlık, kamusal hizmetler, ilkeli, dürüst politikacılık, siyaset bu tabutun içinde değerli arkadaşlar” şeklinde konuşan Eylem, hükümet istifa edene kadar sembolik tabutu Başbakanlık Işıklarına getireceklerini belirtti.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise ülkede yaşananların sorumlusunun hükümet olduğunu iddia ederek, “Ne basın, ne sendikalar, ne muhalefet, ne halk, ne de çocuklarımız artık buna seyirci kalmalı, müsaade etmelidir" dedi.

Sel suları nedeniyle çocukların okullara ulaşamadığını belirten Gökçebel, meclis oturumunun iptal edildiğini anımsatarak Eğitim Bakanlığı’nın selin ilk gününü okullarda tatil vermemesini eleştirdi. Gökçebel çocukların yaşadığı mağduriyetin fotoğraflara yansıdığını da vurguladı.

Gökçebel, Başbakan Ünal Üstel’in ‘İstikrarlı bir Hükümet kurduk’ söyleminde haklı olduğunu da kaydederek, "hükümetin son 50 yıldır yolsuzluk ve hukuksuzlukta en istikrarlı hükümet olduğu" iddiasında bulundu.

Sadece eğitim değil, sağlık, turizm, hayvancılık, yapılaşma gibi her alanda usulsüzlük ve hukuksuzluk olduğunu savunan Gökçebel, kendileri istikrar anlayışları ile hükümetin istikrar anlayışının farklı olduğunu dile getirdi.

Gökçebel konuşması sırasında sembolik tabutu da göstererek, hükümetin tabuta sadece eğitimi değil, istikrar dedikleri sistemi de koyduğunu savundu. Hükümetin sona geldiğini ve artık istifa etmesi gerektiğini ileri süren Gökçebel, “Hükümet istifa etsin ve toplumun önünü açsın.” dedi.

“Normal bir ülkede yağan bu yağmurun ne kadarının sele dönüşeceği bellidir” diyen Gökçebel, ülkede yaşananların yağış nedeniyle değil "kaçakçılık ve hırsızlık düzeninden" dolayı gerçekleştiğini savundu.

Konuşmasında ayrıca, emekçiler üzerinden politika yapıldığını da kaydeden Gökçebel, ülkede kamusal hizmetlere en fazla ihtiyacı olanların zenginler değil, emekçiler olduğunu ancak sermaye sahiplerinin hala daha bu insanlar için laf söylediğini ifade etti.