Federasyondan verilen bilgiye göre, 13 Aralık’ta Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, dün ise Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere eğitmenler, dansçılar ve kültür gönüllüleri katıldı.

Seminerlerde, halk dansları kostümlerinin tarihsel kökenleri, özgün özellikleri, doğru giyim biçimleri, aksesuar kullanımı ve sahnede yapılan yaygın hatalar ele alındı. Etkinliklerde ayrıca, kültürel mirasın doğru temsil edilmesinin ve gelecek kuşaklara aslına uygun biçimde aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, seminere katkı koyan kurum ve kişilere teşekkür ederek, kostümler ve kültürel değerlerin doğru bilgi, güçlü bir bilinç ve sürdürülebilir bir anlayışla yaşatılmaya devam edileceğini kaydetti.