Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Tarım Dairesi Müdürlüğü uzmanlarının iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, turunçgillerde ciddi kayıplara yol açabilen Diaphorina citri zararlısına karşı önemli adımlar atıldı.

Zararlının doğal düşmanı olan Tamarixia radiata türü parazitoitlerin doğaya salınarak popülasyonun kontrol altına alınmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, Nisan 2024’te başlatılan proje kapsamında Mayıs 2025’e kadar toplam 36 bin parazitoitin doğaya bırakıldığı, yapılan arazi gözlemlerinde bu parazitoitlerin zararlı üzerindeki etkinliğinin yaklaşık yüzde 70 seviyesinde tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Diaphorina citri zararlısının taşıyıcısı olduğu ve turunçgillerde verim kaybına neden olan Turunçgil Yeşillenme Hastalığı’na (Candidatus Liberibacter spp.) karşı da önleyici tedbirler alındığı vurgulandı. Bu kapsamda, Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Örgütü (EPPO) protokolüne uygun şekilde ülke genelinde üç kez PCR testi yapıldığı ve analizlerde hastalığa rastlanmadığı ifade edildi.