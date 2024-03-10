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İkinci kazasını da hafif sıyrıklarla atlatan Süer, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mücahit Süer, ambulansla 1 saat önce taburcu edildiği Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tekrar kaldırıldı.

Kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Süer’in 1 saat önce üniversitenin güney kapı girişi önündeki kazada yaralanan Mücahit Süer olduğunu görünce şaşırdılar.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü son sınıf öğrencisi Mücahit Süer’e kaldığı yurda giderken yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobil çarptı.

Karaman’da üniversite öğrencisine doğum gününde iki kez araç çarptı.

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