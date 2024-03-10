Fenerbahçe, Süper Lig'de evinde oynadığı ve 1-0 geri düştüğü Pendikspor karşılaşmasından 4-1 galip ayrılarak zirve yarışını sürdürdü. Sarı-lacivertliler ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini 18 maça çıkarttı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Konuk ekip karşılaşmanın 30. dakikasında Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler ise 59. dakikada Mert Hakan Yandaş ile skora yeniden eşitlik sağladı.

86. dakikada Michy Batshuayi kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi.

Sarı-lacivertli ekip 90+4. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle skor 3-1'e gelirken, İrfan Can Kahveci 90+9'da sahneye çıkarak gol perdesini kapattı.

3-1'lik galibiyetle Fenerbahçe puanını 76'ya yükselterek ikinci sıradan zirve takibini sürdürdü. Pendikspor ise 26 puanla 19. sırada yer aldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 18 MAÇA ÇIKTI

Sarı-lacivertliler ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini 18 maça çıkarttı.

MERT HAKAN'DAN KARİYERİNDE İLK

Bu sezon ligde attığı iki golü de ceza sahası dışından kaydeden Mert Hakan Yandaş, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki iç saha maçında gol sevinci yaşadı.

BATSHUAYI JOKERİ

Bu sezon oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçlarında en fazla gol atan oyuncu olan Michy Batshuayi, ligde kaydettiği son beş golü bu şekilde buldu.

MAĞLUBİYET SERİSİ SÜRÜYOR

Pendikspor, Süper Lig'de ceza sahası dışından 13 golle en çok gol yiyen takım oldu. (12; Beşiktaş)

Ayrıca İbrahim Üzülmez'in öğrencileri ligde çıktığı son 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

MONTELLA DA MAÇI İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti. Montella'ya, yardımcı antrenör Selçuk Şahin ve atletik performans antrenörü Pierpaolo Polino da eşlik etti.