2017 yılında "Sir" ilan edilen ve Casuslar Köprüsü filmindeki rolüyle Oscar kazanan usta aktör Mark Rylance'ın eşi Claire van Kampen hayatını kaybetti.



Van Kampen'ın, Rylance'ın 65. yaş gününde yaşamını yitirdiği bildirildi.



Ünlü bir tiyatro yazarı ve yönetmeni olan 71 yaşındaki Claire Van Kampen kanserle mücadele ediyordu. Van Kampen, Globe Tiyatrosu’nda 20 yıl boyunca çalıştı. Van Kampen, 1986'da Royal Shakespeare Company ve Royal National Theatre'da çalışan ilk kadın müzikal yönetmeniydi.



Yönetmen, eşi Mark Rylance’la da tiyatro sahnesinde tanışmıştı.



Bir oyun yazarı olarak van Kampen, 2015 yılında ilk kez sahnelenen ve en iyi oyun dahil olmak üzere altı Olivier Ödülü ve beş Tony Ödülü'ne aday gösterilen "Farinelli and the King"i kaleme aldı.



Globe web sitesinde yer alan biyografisine göre, van Kampen son dönemde "Farinelli and the King"i beyazperdeye uyarlamak için çalışıyordu ve ayrıca ressam Elaine de Kooning hakkında bir filmin çalışmalarını yürütüyordu.