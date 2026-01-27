Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmalar sonrası söz aldı.

Meclis kürsüsünde kendisine yapılan eleştiriler üzerine konuşan Derya, “Bana PKK teröristi diyorlar, çok komik değil mi sizce? Onur duyarım merhum Sırrı Süreyya Önder ve Selahattin Demirtaş’la fotoğraf çektirmekten’ ifadelerini kullandı.

Derya, 2015 yılında barış sürecinin devam ettiği dönemde, CTP’yi temsilen İstanbul’da düzenlenen bir Nevruz etkinliğine katıldığını hatırlattı.

Söz konusu etkinliğin, o dönem Adalet ve Kalkınma Partisi’nin de destek verdiği bir organizasyon olduğunu ifade eden Derya, burada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan merhum Sırrı Süreyya Önder ve halen tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile fotoğraf çektirdiğini belirtti.

Bu fotoğraflar üzerinden eleştirildiğini söyleyen Derya, “Partimin bir temsilcisi olarak katıldığım bir etkinlikte, TBMM’de görev yapan milletvekilleriyle fotoğraf çektirdiğim için suçlanıyorum. Bundan onur duyarım. Merhum Sırrı Süreyya Önder ve Sayın Selahattin Demirtaş’la fotoğraf çektirmekten de, bu milletvekilleriyle aynı ortamda bulunmaktan da onur duyarım” ifadelerini kullandı.