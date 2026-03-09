KKTC Doha Temsilciliği tarafından verilen bilgiye göre, Katar hava sahasının uçuşlara kapanması sonucu Doha’da mahsur kalan KKTC vatandaşlarının bir kısmı bugün Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen otobüs seferiyle Riyad Uluslararası Havalimanı’na gönderildi.

KKTC Doha Temsilciliği, tüm yolculara güvenli bir yolculuk dileyerek, destekleri için Büyükelçiliğe teşekkür etti.