"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır. ​Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, bölgede yaşanan son gelişmelerle ilgili KKTC'ye 6 F-16 savaş uçağının konuşlandırıldığını duyurdu.

