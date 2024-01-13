Bunlar da ilginizi çekebilir

Beşiktaşlı oyuncular, seremoniye 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı pankart ile çıktı. Beşiktaş Kulübü, maç öncesi müsabaka boyunca stadyumda gol anonsları dışında müzik çalınmayacağını açıkladı.

Maç seremonisinde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunduğu sırada da kapalı tribünde büyük Türk bayrağı açıldı.

TİŞÖRT, PANKART VE MÜZİK KARARI

Tüpraş Stadyumu’nda Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı. Mücadele öncesi şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş , sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.