Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

Tüpraş Stadyumu’nda Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı. Mücadele öncesi şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. 

TİŞÖRT, PANKART VE MÜZİK KARARI

Siyah-beyazlı oyuncular, maç öncesi ısınmaya ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ yazılı tişörtlerle çıktı.

Maç seremonisinde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunduğu sırada da kapalı tribünde büyük Türk bayrağı açıldı.

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Beşiktaşlı oyuncular, seremoniye 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı pankart ile çıktı.

Beşiktaş Kulübü, maç öncesi müsabaka boyunca stadyumda gol anonsları dışında müzik çalınmayacağını açıkladı.