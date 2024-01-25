Bunlar da ilginizi çekebilir

Oktay periyot içerisinde rüzgarın kuzey ve batıdan orta, yer yer kuvvetli eseceğini belirtti.

Oktay bu veriler ışığında 26 Ocak, 28,29,30 ve 31 Ocak tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağını söyledi.

Gündem Kıbrıs’a konuşan Oktay, ülkenin alçak basınç sistemi ile oldukça nemli ve soğuk hava kütlesinin etkisi altında kalacağını belirterek, 26 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceğini kaydetti.

Soğuk ve yağmurlu hava etkisini sürdürecek...

Soğuk ve yağmurlu hava etkisini sürdürecek...

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.