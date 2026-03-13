İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin iddialarla alakalı açıklamalarda bulundu

Ekberzade, ABD’nin, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasına ilişkin, “ABD, İran donanmasının yok olduğunu iddia ediyorsa eğer nasıl oluyor da Hürmüz Boğazı hala kapalı ve tek bir tanker bile geçemiyor? Hava kuvvetlerimiz yok edildiyse nasıl oluyor da füze ve insansız hava araçlarımız hedeflerini vuruyor?” dedi.

“Bütün dünyanın DMO’nun stratejik füze ve İHA’larının, kara, deniz ve havadan düşmanın üzerine fırlatıldığına ve Hürmüz Boğazı’nın kontrol edildiğine şahit olduğunu” belirten Ekberzade, “Bugün Hürmüz Boğazı, İran’ın stratejik gücünü ortaya koymaktadır.” ifadesini kullandı.

Ekberzade, “ABD ve müttefikleri bölgedeki hedeflerine ulaşamadığını” öne sürerek, “Üst düzey askeri yetkililerimize yönelik suikastlere rağmen İran sistemi daha genç bir güçle yoluna devam ediyor.” mesajını verdi.

Mevcut şartlarda küresel petrol fiyatlarında artışın devam edebileceğini söyleyen Ekberzade, “ Şuan petrolün varili 95-100 dolar seviyesinde ve eğer haftaya bu durum devam ederse ABD ekonomisi ciddi bir krizle karşı karşıya kalacak.” uyarısında bulundu.