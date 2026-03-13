Bakanlık'tan yapılan açıklamada, sınavın 18 Aralık 2025’te tamamlandığı ve 25 adaydan 21’inin hem teorik hem de pratik bölümlerde başarı göstererek sertifika almaya hak kazandığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Çobanoğlu Ballı, törende yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman personel yetiştirmenin önemine dikkat çekerek, bu alandaki eğitim ve sınavların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Sertifikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ballı ile Çalışma Dairesi Müdürü Emrah Güven tarafından takdim edildi.