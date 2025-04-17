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Kazada yaralanan olmadı. Sürücü Gözükızıl, alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Efe Gözükızıl (E-34), 137 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı NC 816 plakalı araçla sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve çelik bariyerlere çarptı.

Girne-Tatlısu ana yolunda bugün saat 06.00 sıralarında, alkollü sürücü kazaya neden oldu.

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Yaralanan Mitsoru, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Dipkarpaz’da Dudu Ayer Sokak’ta dün saat 23.30 sıralarında, Serkan Çolak (E-48), ME 609 plakalı kamyonet ile seyrettiği sırada yolun sağına geçerek, o esnada yürümekte olan yaya Banayis Mitsoru’ya (E-79) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Demir, köprücük ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İncirli-Köprülü ana yolunda dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, Hamit Demir (E-64) yönetimindeki BN 396 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp toprak sete çarptı.

76 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullandığı tespit edilen İrem Güneytepe, alkollü araç kullanmaktan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Kaza sonucu yaralanan sürücü ile yolcu Yağmur Dağ (K-23), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü taburcu edilirken, Dağ, belinde kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ve Beyin Cerrahisi Servisi’nde gözetim altına alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 06.00 sıralarında, Edremit Beşparmaklar Caddesi’nde meydana gelen kazada, İrem Güneytepe (K-26), UF 219 plakalı araçla sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, banketteki selvi ağacına çarptı.

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