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Kaza sonucu yaralanan MTY 156 plakalı araçtaki yolcu Jonh HARRİS (E-56) kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, yine aynı araçtaki yolcular Lisa HARRİS(K-58) ve Melena WESTHOLE(K-55) ise, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Serviste müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

08.02.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Dörtyol sığınmalı Yol Kavşağında, Fredrick JAMES (E-27) yönetimindeki MTY 156 plakalı araç ile Dörtyol istikametinden gelerek sığınmalı yol kavşağı üzerinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Geçitkale istikametine doğru dönüşe geçtiği sırada, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru sol şeritte seyreden Aytaç BALLICA(E-34) yönetimindeki HB 367 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Polisin açıklaması şöyle:

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