Dörtyol’da bugün saat 04.00 sıralarında, Pınar Sokak üzerinde bulunan bir evin mutfak odasında, faal durumda olan ocak üzerinde unutulan tencere içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın ev sakini tarafından söndürüldü, itfaiye ekipleri tarafından ise soğutma yapıldı.

Yangın sonucu söz konusu ocak, 2 metre uzunluğunda mutfak dolabı, aspiratör, elektrikli kahve makinesi, tost makinesi, vantilatör ve 2 adet store perde tamamen yandı. Çıkan dumandan dolayı ise mutfak odasının duvarları islenerek, zarar gördü.