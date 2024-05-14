Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Töre, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’den sonra Azerbaycan’ın da KKTC ile dostluk grubu oluşturduğunu ve resmi olarak buraya gelerek, bir "miladı" başlattıklarını söyledi.

Töre, “Türkiye’den sonra Azerbaycan’ın da ikinci kardeş olarak burada olmaları bizleri gururlandırmıştır” dedi.

Maraş’ın açık olan kısımlarını gezdiklerini belirten Meclis Başkanı Töre, Maraş’ta malı olduğunu iddia edenlerin Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaat etmeleri gerektiğini kaydederek, vakıf mallarına dikkat çekti.

Maraş’ın bu şekilde bir 50 yıl daha beklememesi gerektiğini ifade eden Töre, Gazimağusa Belediyesi’nin burada hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi.

Azerbaycan Milli Meclisi KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de, Maraş ile Karabağ’ın birbirine çok benzediğini ve bunu kendi iç dünyalarında içselleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de, 6 komisyon olarak Maraş’ı ziyaret ettiklerini belirterek, turizmde, eğitimde ve sanayide KKTC’nin gelişerek daha da iyi yerlere geleceğini ifade etti.