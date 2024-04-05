Döveç Group ve Cyprus Codes'un ortak girişimi olarak hayata geçirilen dovec.ventures, 26-28 Nisan tarihleri arasında İskele Courtyard Long Beach Resort da düzenlenecek olan ConstructAI Hackathon ile teknoloji ve inovasyon İskele’de buluşuyor.

"Yarının Çözümlerini Bugünden İnşa Etmek" teması altında, bu etkinlik üniversite mühendislik, yazılım öğrencilerine ve genç inovatörlere kariyer planlamalarında dönüşüm yaratacak bir platform sunmayı amaçlamaktadır.

Etkinlik, öncelikle bir webinar ile başlayıp ardından üç gün sürecek yoğun bir hackathon deneyimine sahne olacak. Genç yetenekler, mentorların değerli geri bildirimleriyle projelerini geliştirerek, son gün büyük bir sunum yapma şansını elde edecekler. Bu süreç, projelerin parlaması ve ödül töreni ile tamamlanacak.

Kuzey Kıbrıs’ta üretilen bir yapay zeka platformu olan cmnd.ai kullanarak belirlenmiş senaryolar dahilinde en iyi sonucu elde etmeye çalışacak katılımcıları bekleyen 150.000 TL'lik ödül ve sektör liderleriyle etkileşim imkanı gibi cazip fırsatlar, onlara kariyer yolculuklarında rehberlik edecek değerli katkılar sağlayacak.

Döveç Group ve Cyprus Codes ortak girişimlerinden doğan dovec.ventures aracılığıyla, mühendislik ve yazılım alanındaki parlak zihinleri, bu benzersiz deneyime katılmaya davet ediyor. Bu yarışma sektör liderleri ile bağlantı kurma, öğrenme ve kariyerlerinde önemli adımlar atma fırsatı sunuyor.

Teknolojinin geleceğine yön verecek bu eşsiz deneyimin bir parçası olmak için https://dovec.ventures/constructai adresinden hemen kayıt yaptır !

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