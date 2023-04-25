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sterlin ise alış 24.1790 satış 25.0195 liradan işlem görüyor.

Sabah saat 08.15 itibariyle euro /TL alış 21.4150 satış 22.1570 liradan

ABD'de piyasalar karışacak mı?

ABD'de piyasalar karışacak mı?

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