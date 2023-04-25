25 Nisan 2023'ün sabah saatlerinde dolar alış 19.3745 satış 20.0425 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.15 itibariyle euro/TL alış 21.4150 satış 22.1570 liradan
sterlin ise alış 24.1790 satış 25.0195 liradan işlem görüyor.
25 Nisan 2023'ün sabah saatlerinde dolar alış 19.3745 satış 20.0425 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.15 itibariyle euro/TL alış 21.4150 satış 22.1570 liradan
sterlin ise alış 24.1790 satış 25.0195 liradan işlem görüyor.
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