ABD'de piyasalar karışacak mı? ABD'de piyasalar karışacak mı?

25 Nisan 2023'ün sabah saatlerinde dolar alış 19.3745 satış 20.0425 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.15 itibariyle euro/TL alış 21.4150 satış  22.1570 liradan 

 sterlin ise alış 24.1790 satış 25.0195  liradan işlem görüyor.