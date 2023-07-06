Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından yükselişe geçtikten sonra faiz kararıyla birlikte artış seyrini hızlandıran döviz kurlarında rekor serisi bugün de devam ediyor.

Sterlin/TL, bugün sabahın erken saatlerinde 32,75, Euro/TL 28,75 liradan, dolar/TL ise 26,50 liradan işlem görüyor.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ KURLARI

Serbest piyasada saat 09.00 itibarıyla kurların alış- satış fiyatları şöyle:

STG ALIŞ: 32,75- SATIŞ: 33,55

Dövizin ateşi düşmüyor... İşte güncel kurlar Dövizin ateşi düşmüyor... İşte güncel kurlar

EURO ALIŞ: 28,00 – SATIŞ: 28,75

USD ALIŞ: 25,80 - SATIŞ: 26,50