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Serbest piyasada saat 09.00 itibarıyla kurların alış- satış fiyatları şöyle:

Sterlin /TL, bugün sabahın erken saatlerinde 32,75, Euro /TL 28,75 liradan, dolar /TL ise 26,50 liradan işlem görüyor.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından yükselişe geçtikten sonra faiz kararıyla birlikte artış seyrini hızlandıran döviz kurlarında rekor serisi bugün de devam ediyor.

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