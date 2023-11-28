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Dolar ise 28.87 TL'den alınıp, 29.08TL'den satılıyor.

Serbest piyasada saat 09.50 itibarıyla 31.61TL'den alınan euro, 31.80 TL'den satılıyor. 36.45 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 36.68TL olarak belirlendi.

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