Güney Kıbrıs’ı “Avrupa’nın şımarık çocuğu” olarak nitelendiren Öztürkler, dünyaya şirin görünmek için yapılan açıklamaların gerçekleri gizleyemeyeceğini vurguladı. “Gerçekler Tekkebahçe’de, Kumsal’da, Muratağa-Sandallar’da yazılıdır. Güneşin balçıkla sıvanamayacağı gibi gerçeklerde er ya da geç ortaya çıkar” dedi.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının yakın tarihinde derin yaralar açan 21–25 Aralık 1963 olaylarının dönüm noktası olduğunu hatırlatarak, bu saldırıların Türk halkının varlığını hedef alan sistematik bir sürecin başlangıcı olduğunu söyledi. “Kıbrıs Türkleri evlerinden, köylerinden sürülmüş; Kadın, çocuk, yaşlı demeden katliamlara uğramıştır” ifadelerini kullandı.

Rum liderliğinin EOKA’yı “kahramanlık” olarak tanımlamasını eleştiren Öztürkler, bunun geçmişteki kanlı eylemleri meşrulaştırma çabası olduğunu belirtti. “Oysa bu eylemler, Kıbrıs Türk halkının varlığını ortadan kaldırmayı hedefleyen terör faaliyetleridir” dedi.

Öztürkler, kilisede yapılan açıklamanın ise dinin siyasete etkisini açıkça ortaya koyduğunu, bunun geçmişin kanlı mirasını meşrulaştırma çabasından öteye gitmediğini vurguladı.

Tarihin, EOKA ve Rum polisinin işbirliğiyle Kıbrıs Türklerini yok etmeye yönelik girişimlerini kaydettiğini hatırlatan Öztürkler, bu saldırıların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortaklık temelini ortadan kaldırdığını ve Türk halkını kendi güvenliğini sağlamak için ayrı bir yapıya yönelttiğini ifade etti.

Hristodulidis’in açıklamalarının Rum tarafının hâlâ geçmişin yanlışlarından ders almadığını gösterdiğini belirten Öztürkler, “Bu yaklaşım adada barış ve güven ortamının tesis edilmesine değil, kutuplaşmanın derinleşmesine hizmet etmektedir” dedi.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının 1963’te olduğu gibi bugün de varlığını, özgürlüğünü ve güvenliğini korumakta kararlı olduğunu vurguladı. “Rum tarafının gerçekleri saptıran söylemleri, Türk halkının haklı mücadelesini gölgeleyemez” dedi.

Çözümün yolunun geçmişteki saldırıları aklamak değil, gerçeklerle yüzleşmek olduğunu belirten Öztürkler, EOKA’nın eli kanlı katillerinin adalete teslim edilmesi ve suçluların yargılanması gerektiğini söyledi.

Öztürkler mesajının sonunda “Kıbrıs Türk Halkı, Anavatan Türkiye ile, dün olduğu gibi bugün de omuz omuza, geleceğe güvenle yürümektedir” sözlerine yer verdi.