Bunlar da ilginizi çekebilir

Dolar ise 29,25 TL'den alınıp, 29,68 TL'den satılıyor.

Serbest piyasada, saat 09.00 itibarıyla 32,40 TL'den alınan euro 32.87 TL'den satılıyor. 37,35 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 37.90 TL olarak belirlendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.