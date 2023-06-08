Demokrat Parti’nin (DP) Milletvekili adayı Serhan Aktunç, Hakikat Web TV’de yayınlanan ‘Günaydın Hakikat’ adlı programına konuk oldu.

2000 yılına kadar yurt dışında yaşadığını ve turizm sektörü üzerine yüksek lisans yaptığını belirten Aktunç, 2008-2009 yıllarına kadar şirketlerde işçi olarak çalıştığını ve oldukça büyük bir tecrübe kazandığını daha sonra eşi ile birlikte kendi iş yerlerini kurduklarını belirterek, “Üretim yapardık, arabayla malları dağıtırdık bunların hepsini ben yapardım yani iki tarafa da vakıftım, tabi bunları yaparken eğitimini aldığım turizmin eğitimini de verdim, sonrasında ise Turizm Bakanlığı’nda müsteşarlık görevine getirildim. Kendimi geliştirmeyi iyi bilirim.”

“TÜM BİLGİ BİRİKİMLERİMİ HARMANLAYACAĞIM”

Meclis’te özel sektörün sorunlarına değinildiğini ancak kulaktan dolma bilgilerle anlatıldığını ifade eden Serhan Aktunç, “Meclis’teki konuşmaları dinlediğimde çoğu zaman özel sektör sıkıntılarından bahsedildiğini duyuyorum fakat Meclis’tekiler bunları kulaktan dolma bilgiler ile oraya çıkıp telaffuz ediyor. Bana çevremdeki insanlar hep ‘Neden aday oluyorsun zaten iyi bir konumdasın, zaten müsteşarsın sonuçta bürokrasinin en üstünde olan birisin’ dediler ben de onlara, ben Meclis’te izlediğim gördüğüm kişiler gibi olmayacağım. Çünkü ben özel sektörün sıkıntılarını çok iyi biliyorum. Hem işveren, hem işçi kısmının beklenti ve sorunlarına hakimim o kürsüye çıktığımda gerçekten sorunları yaşamış biri olarak çözümler üretebileceğime inanıyorum. Bu yüzden kamuda, özel sektörde ve eğitimde kazandığım tüm tecrübeleri ve tüm bilgi birikimlerimi harmanlayıp halkımızın sesi olmak için aday oldum” dedi.

“ANTİK LİMANI BAŞLATAN BİZ OLDUK”

Bütün eğitimlerini turizm üzerine aldığının altını çizen Aktunç, “Herkes bildiği işi yapmalı benim bildiğim iş turizm. Bu ülkede bağımsız ekonomiden, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiden bahsederiz, turizm bunun mihenk taşı. Bürokraside kimsenin yapmadığı cesaret edemediği işleri başardık Geçmişe dönüp baktığımızda turizm başına geçen her parti Girne Antik Limanı’na projeleri içinde yer vermişti fakat bunu başaran Demokrat Parti oldu. Bürokraside tabii ki halkın yararına işler yapıyoruz fakat bundan sonra o kürsüye çıkıp sesimizi daha fazla duyurup daha fazla başarılara imza atacağız” ifadelerini kullandı.