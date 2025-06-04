Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hastane Yönetimi tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Hastane yönetimi olarak tamamen halkımızın bireysel olarak hak ettiği sağlık hakkını korumak amaçlı başlatmış olduğumuz girişimlerin rahatsızlık vermeye başladığını , kardeşdiye adledilen TIP-İŞ ve KTAMS sendikalarının da kandırılarak , Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın bu talihsiz açıklamalarında boy göstermelerini görmekten büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Bugün Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı tarafından sadece kendi çıkarları doğrultusunda ve sadece kendi düşüncelerini ifade ettiği yalan- yanlış beyanlar ile kardeş sendika diye adlandırdığı 2 sendikadan da destek almaya çalışarak yapmış olduğu basın açıklamasına cevap hakkımız doğmuştur.

Yapmış olduğumuz rotasyon uygulaması sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli ve verimli uygulanmasına yöneliktir. Bu uygulama yıllardır Başhekimlik ve Başhemşirelik tarafından yapılan 100’lerce uygulamadan sadece bir tanesidir.

Kamu Görevlileri Yasası, toplu iş sözleşmesi, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası gereği kamu çalışanlarının sendika şemsiyesi altına saklanarak, görevlerini aksatması kabul edilemez. Dün olduğu gibi bugün de halkın yararına olan bu uygulamalarımız devam edecektir. Önceliğimiz hastalarımıza etkin, güvenli ve kaliteli sağlık hizmetini sunmaktır.

Lojman ile ilgili olarak da ; orada kalmakta olan 5 personelimize , Planlama ve İnşaat dairesinin raporu doğrultusunda bina ekonomik ömrünü tamamlamış ve yıkım kararı alınmış olduğundan dolayı , bina komple boşaltılacağından 1 Temmuza kadar binayı boşaltmaları gerektiğine dair ihbar gönderdik.

Bu tarihe kadar thalassemia merkezi, kan bankası ve tüm laboratuarlar dahil taşınması ile ilgili ihale süreci tamamlanmış olup, bazı tadialatlar da bitmek üzeredir. Bu nedenle bina boşaltılacak ve yıkım faaliyetleri başlatılacaktır. Tüm iddialar gibi bu iddialar da hem yandaş diye adlandırdığı sendikaları , hem de kamu oyunu yanıltmaya yöneliktir.

Söz konusu halkımızın Dr. BNDH’den hak ettiği şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanması ve eksikliklerin tamamlanması noktasında yapmaya çalıştığımız iyileştirmelerin, yıllardır süre gelen hastane içindeki hantallığı, alışılagelmiş yanlış uygulamalardan nemalanarak hastanenin verimli şekilde çalışmasının önünde engel oluşturan her türlü faktörle mücadeleyi bugün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz.

Halkımızın insan odaklı, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti alması noktasında gereğini yapmaya kararlı olduğumuzu kamuoyu bilgisine getirmek istiyoruz. Hiçbir değişimin itirazsız veya dirençsiz olmasını beklemiyoruz. Ancak değişimlere de hastane yönetimi olarak kararlılıkla devam edeceğimizi vurgular herkese iyi günler dileriz.”