Lefkoşa’da bulunan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın belirli yerlerinde, Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından yol asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları yapıldığından, bahse konu yol üzerindeki trafik akışı çalışma olduğu yerlerde kontrollü olarak sağlanıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Yol asfaltlama, bakım ve onarım çalışmaları devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” denildi.