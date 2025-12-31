Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) genel Müdürü Dalman Aydın, yeni yıl mesajı yayımladı. Aydın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yeni yılda önceliğimiz; kurumumuzun teknik altyapısını güçlendirmek, hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir enerji yönetimi anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmek olacaktır. Bu hedef doğrultusunda, çalışanlarımızın emeği ve özverisiyle, planlanan projeleri hayata geçirmek için yoğun bir çalışma temposu içerisinde olmaya devam edeceğiz.

KIB-TEK’in kurumsal kapasitesini daha ileriye taşıyacak her adımda sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi sürdürecek; halkımıza kesintisiz, güvenli ve kaliteli enerji sunma hedefimizden taviz vermeyeceğiz.

Bu vesileyle tüm çalışanlarımızın ve halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım.