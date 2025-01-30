Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Çin’de son zamanlarda grip benzeri semptomlarla seyreden insan metapnömovirüsü (hMPV) vakalarındaki artışın, yeni bir COVID-19 tarzı pandemi endişesinin gündeme gelmesine neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, DSÖ’nün, hMPV ile ilgili yayınladığı raporda, Çin’de tespit edilen hMPV vakalarındaki artışı doğrulamakla birlikte, söz konusu virüsün uzun yıllardır kış aylarında birçok ülkede sirkülasyonda olan ve sık rastlanılan bir Solunum yolu virüsü olduğu bilgisini de paylaştığı kaydedildi.

Genellikle insanlarda hafif seyirli hastalıklara neden olan hMPV'nin semptomlarının hafif üst Solunum yolu enfeksiyonu semptomlarından şiddetli öksürük, bronşiolit ve pnömoniye kadar değişiklik gösterebildiği belirtilen açıklamada, enfekte bireylerde genellikle yüksek ateş, kas ağrıları ve kusma gibi şikayetlerin görüldüğü kaydedildi.

Çin ve diğer ülkelerde yaşanan durumun, genellikle kış aylarında görülen mevsimsel hMPV artışı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, DSÖ’nün de, kuzey yarımkürede grip benzeri hastalık oranlarını izlediği ve Çin ya da farklı ülkelerde olağan dışı salgın modellerine dair herhangi bir rapor almadığı belirtildi.

“KLİNİK BELİRTİLER DİKKATLE İZLENMELİ”

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, seyahat oranlarının ve insan etkileşimlerinin artacağı öngörülerek, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan seyahat dönüşü önerilerinde, özellikle soğuk algınlığı, grip, öksürük, ateş veya diğer Solunum yolu semptomlarının gelişmesi durumunda, bu klinik belirtilerin dikkatle izlenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

“Hafif semptomlar gösteren bireylerin, hastalığı başkalarına bulaştırmamak için evde izole olmaları ve mümkünse diğer insanlarla temastan kaçınmaları, ciddi semptomları olan ve risk grubunda bulunan 5 yaş altındaki çocuklar, 65 yaş üstü kişiler ve yaş gözetmeksizin kronik Solunum yolu sorunları olan bireylerin tıbbi yardım almaları önerilmektedir.”

“MASKE, HAVALANDIRMA, HİJYEN”

HMPV’ye karşı önleyici bir aşı veya özgül bir antiviral ilaç bulunmadığına işaret edilen açıklamada, hPMV enfeksiyonuna karşı korunmada, kalabalık veya havalandırması iyi olmayan yerlerde maske takılması, kapalı alanların iyice havalandırılması, el hijyenine dikkat edilmesi ve bağışıklık sisteminin desteklenmesinin önerildiği kaydedildi.