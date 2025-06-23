Haber: Pelin Yükselay

Bu yaz dünya evine girmek isteyen çiftleri büyük bir maliyet tablosu bekliyor. Düğün salonundan organizasyona, gelinlikten, saça, makyaja ve tıraşa her kalemde fiyatlar uçmuş durumda.

Gündem Kıbrıs Gazetesi düğün maliyetlerini araştırdı, ortaya çok büyük rakamlar çıktı… Ortalama 300 kişilik kokteylli bir düğün organizasyonu 550 bin Türk Liralarından başlarken, gelinlik, damatlık, kuaför, berber, balayı gibi ek harcamalar eklendiğinde bu rakam milyonları aşabiliyor.

Düğün en büyük masraf…

Evlilik hazırlıkları sürecinde düğün, en büyük masraf kalemlerinden biri. Her çiftin tercihleri doğrultusunda rakamlar değişiklik gösterse de 300 kişilik kokteylli bir organizasyon için 2025 yılı yaz fiyatı 12 bin Euro’dan başlıyor… Yani bu rakam 550 bin Türk Liralarına tekabül ediyor.

“Kokteyl istemiyorum sadece tebrik olsun’ derseniz ise fiyatlar minimum 3 bin 500 Eurodan yani tamı tamına 156 Bin Türk Lirasından başlıyor.

Düğün salonları genel olarak bu fiyatlar içerisine dekorasyon, müzik, maket pasta, pastiş, şampanya, salon fotoğraf çekimi koyarken, bunun haricinde kalan harcamalar yine size ait.

Gelinlik, damatlık fiyatları uçuyor!

Gelinlik fiyatları 40 bin Türk Lirası’ndan başlarken, bu rakam özel tasarım istediğiniz takdirde, 100 hatta 200 bin Türk Liralarına kadar çıkabiliyor. Damatlık fiyatları ise 20 Bin TL’den başlarken aynı şekilde kişinin özel isteğine göre bu fiyatlar kat be kat artış gösterebiliyor.

Gelin başı 15 bin TL’den başlıyor

Gelin başı ve makyajı bugün kuaförlerde ortalama 15 bin TL’den başlıyor. Damat tıraşı ise 3 bin Türk Lirası’ndan başlıyor.

Pastişsiz düğün olmaz!

Kimi organizasyonlarda pastiş (düğün şekeri) belirtilen fiyatlar içindeyken kimi organizasyonlarda ise değil. Bugün bir pastişin tanesi ortalama 35 TL’den alıcıyla buluşuyor. 300 Kişilik bir düğün düşünüyorsanız 10 bin 500 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Tabi bu fiyatlar kişilerin seçtiği ürüne göre değişiklik gösteriyor.

300 Dilim pasta ortalama 19 bin 500 TL!

Düğün pastası da bu masraflar içerisinde hatırı sayılır bir yere sahip. Düğün pastasının dilimi ortalama 65 TL’ye satılıyor. 300 Kişilik bir düğün için istediğiniz pasta parası ortalama 19 bin 500 TL.

Düğün fotoğraf çekimi ve davetiyeler…

Düğünlerin olmazsa olmazı tabi ki o özel günün ölümsüzleştirilmesidir. Düğün öncesi fotoğraf çekimi, albüm içerisinde istenilen poz sayısı ve çekimin yerine göre fiyat farklılıkları gösteriyor. Stüdyo ortamında bir düğün fotoğraf çekimi ortalama 20 bin TL’den başlıyor. Düğün davetiyeleri de kişilerin tercihlerine göre fiyat farklılıkları gösterirken, bin kişilik düğün davetiyesi ortalama 10 bin TL tutuyor.

Minimum düğün masrafı 310 bin TL…

Özetle “bütçem az, ben normal bir düğün istiyorum” derseniz gözden çıkarmanız gereken minimum rakam 310 bin TL… ‘Yok ben daha lüks bir düğün istiyorum” derseniz ise gözden çıkaracağınız rakam 750 bin TL’lerden başlarken, sizin arzularınız çerçevesinde bu rakamın ucu bucağı bulunmuyor.

Çiftler tasarruf yollarını arıyor

Bu artış karşısında çiftler, düğünlerini daha ekonomik hale getirmek için yeni yollar arıyor. Özellikle kalabalık ve gösterişli düğünlerden kaçınıp aile ve yakın arkadaşlar arasında organizasyonlar tercih ediliyor.